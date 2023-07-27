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Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

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Çanakkale'nin Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre belediyelerin de bulunduğu çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale İtfaiye Güncel Haberler

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