Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Güncelleme:
Çanakkale'de tarım arazisinden ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, tedbir amaçlı bazı bölgelerdeki vatandaşların tahliyesine başlandı. Vali Ömer Toraman, yangının rüzgarla hızlı ilerlediğini belirtti.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkezde orman yangını rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerliyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir" dedi.

