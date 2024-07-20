Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Paşaköy köyünün Yılanlı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.