Çanakkale'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Tayfur köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 12 uçak, 12 helikopter ve 560 personel ile yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Tayfur köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Gelibolu'nun Tayfur ve Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda saat 16.28'de başlayan orman yangınına 12 uçak, 12 helikopter ile havadan, 94 arazöz, 3 dozer, 6 itfaiye aracı ve toplam 560 personel ile karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını havadan ve karadan aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Eceabat'ın Yolağzı köyü tedbiren tahliye edilmektedir. Şiddetli rüzgara rağmen yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir." ifadesine yer verdi.

Vali Toraman, Gelibolu'ya bağlı Karainebeyli köyünün ardından, Eceabat'ın Büyükanafartalar ve Küçükanafartalar köylerinin de tedbiren tahliye edildiğini bildirdi.

Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da yangınla mücadeleye destek verdi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
500
