Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kırsal alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Ilgardere köyü yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Orman ekiplerinin çalışmalarına, polis ekipleri de TOMA ile köylüler de tankerlerle su taşıyarak destek oldu.

Çanakkale Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, saat 14.22 sıralarında Gelibolu'nun Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahalenin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerinden 126 vatandaşın tedbiren güvenli bölgelere nakledildiği bildirilen açıklamada, haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonunun hizmete sunulduğu belirtildi.

Yangından etkilenen köylerde herhangi bir enerji kesintisi bulunmadığı ifade edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile yangından etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kara ekiplerinin, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanda ilerleyen alevlere müdahalesi sürüyor.

İş makineleri ve dozerlerle ormanlık alanda yapılan çalışmalarla, alevlerin ilerlemesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.