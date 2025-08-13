Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Haber Videosu

Çanakkale'nin Denizgöründü köyü kırsalında çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köylerine doğru ilerlediği bildirildi. Vali Ömer Toraman, müdahale kapasitesinin artırıldığını açıkladı.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü yangınına müdahale kapasitemiz arttı; 9 uçak, 7 helikopter havadan, 40 arazöz, 5 dozer, 5 itfaiye ile karadan müdahalemiz devam ediyor. Şu an yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, aylardır istediği futbolcuyu başka takıma kaptırdı

Taraftarın aylardır istediği futbolcu başka takımla anlaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.