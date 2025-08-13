Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Çanakkale'de Denizgöründü köyü kırsalında çıkan orman yangınına, 6 uçak ve 5 helikopterle havadan, 35 arazözle karadan müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Denizgöründü köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık ve Karapınar köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Vali Ömer Toraman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Çanakkale Merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
