Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Çanakkale merkezdeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki köylere doğru ilerliyor.
Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.
Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel