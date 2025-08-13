Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale merkezdeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki köylere doğru ilerliyor.

Çanakkale merkezde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Salihler Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının Elmacık, Karapınar, Denizgöründü köyleri istikametine ilerlediği öğrenildi.

Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.