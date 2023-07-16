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Çanakkale'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangınına yangın söndürme helikopteri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de çalışmaları koordine ediyor.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Çanakkale İtfaiye Güncel Haberler

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