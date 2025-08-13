Çanakkale'de Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi
Çanakkale'nin Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına 6 uçak, 5 helikopter ve 35 arazöz ile müdahale ediliyor. Vali Ömer Toraman, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Denizgöründü köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi.
Haber: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel