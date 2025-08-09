Çanakkale'de Orman Yangınına Ekiplerin Mücadelesi
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangınında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerle mücadele etti. O anlara ait kamera görüntüleri servis edildi.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda dün çıkan yangında Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin arasında kaldı. O anlara ait arazözden çekilen kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel