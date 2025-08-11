Çanakkale'de Orman Yangını Villalara Zarar Verdi

1) ALEVLER BAZI VİLLLARA ZARAR VERDİ

Çanakkale'de orman yangını (4)

ALEVLER BAZI VİLLLARA ZARAR VERDİ

Çanakkale'nin Kepez Beldesi'nde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı köyünde bazı villalar alevlere teslim oldu. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan yangın nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde devam eden orman yangınları nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 11 Ağustos 2025 saat 19.30'a kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi

KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Çanakkale-Ezine Devlet Yolu, 10 - 31'inci km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer erildi.

FERİBOTLARLA TAHLİYE

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor