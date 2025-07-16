Çanakkale'de Orman Yangını, Tuzla Köyü'nde Zararlar Oluşturdu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki orman yangını nedeniyle Tuzla köyünde birçok dam, bahçe ve tarihi yapılar zarar gördü. Yangına karadan müdahaleye devam edilirken, bazı köyler tedbir amaçlı tahliye edildi.

TUZLA KÖYÜNDE ÇOK SAYIDA DAM VE BAHÇE ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havanın kararmasıyla birlikte karadan 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile yoğun şekilde müdahale sürdürülüyor. Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyündeki birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri de zarar gördü.

TARİHİ CAMİNİN BAHÇESİNDEKİ TARİHİ MEZARLAR ALEVLERDEN ETKİLENDİ

İlçeye bağlı Tuzla köyünde bulunan ve 1'inci Murat tarafından 659 yıl önce yaptırılan, restorasyon aşamasındaki Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulanan tarihi mezarlar da alevlerden zarar gördü.

TAHLİYE EDİLEN KÖY SAYISI 4'E ÇIKTI

Öte yandan, Tuzla, Naldöken ve Taşağıl köyünden sonra Çamköy de tedbir amaçlı tahliye edildi. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık Naldöken köyünde başlayan yangın nedeniyle bu defa tedbir amaçlı Çamköy tahliye edilmiştir. Yangına karadan müdahaleye devam edilmektedirö ifadelerine yer verdi.

Nazif Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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