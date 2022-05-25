Çanakkale'de orman yangını tatbikatı - Haberler

ÇANAKKALE Orman Bölge Müdürlüğü'nce yangın sezonunun başlaması üzerine, hava ve yer unsurlarının katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği çıkan yangın, helikopter ve orman işçilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'nin Karacaören köyündeki boş arazide yapılan yangın tatbikatını Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Jandarma Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Tolga Yağan, AFAD İl Müdürü İbrahim Tarı, İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz izledi. Senaryo gereği orman yangını çıktı. Yapılan ihbarın ardından helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile alevlere müdahale edildi. Orman işçileri, arazözlerdeki hortum ile alevlerin bulunduğu alana ulaşmak için birbirleriyle yarıştı. Helikopterin alevlerin üzerine su bırakmasının ardından orman işçileri de hortumlarla su sıkarak yangını söndürdü.

Orman yangınlarına karşı duyarlı olunmasını isteyen Bölge Müdürü Demirci, "Çanakkale bölgemizde yaşayan insanlar sağ olsunlar çok duyarlılar. Geçtiğimiz yıl çok kritik bir yangın sezonu geçirmiştik ama bölgemizde çok şükür ciddi bir sıkıntı olmadı. Bunda da başta Çanakkale bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok dikkatli ve titiz davrandıklarını düşünüyorum. Aynı hassasiyetin bu sene de devam etmesini, ormanlarda ateş yakılmamasını, tescilli olmayan yerlerde piknik yapılmamasını, ormanlara çöp atılmamasını, herhangi yanan bir şey gördükleri zaman 112 ve 177 telefon hatlarına ihbarda bulunmalarını istiyoruz" diye konuştu.