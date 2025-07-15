Çanakkale'de Orman Yangını: Tarım Aletleri ve Hayvanlar Zarar Gördü

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde çıkan orman yangınında alevler mezarlığa sıçradı, birçok tarım aracı ve saman yok oldu. Yangında bazı küçükbaş hayvanlar da hayatlarını kaybetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Naldöken köyünde alevler, köy mezarlığına sıçrarken, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı ahırlara da sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar öldü.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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