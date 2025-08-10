Çanakkale'de Orman Yangını Şüphesi: 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Çanakkale'de meydana gelen orman yangınıyla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheli, mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde, önceki gün çıkan ve dün kontrol altına alına orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel