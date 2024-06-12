Çanakkale'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.