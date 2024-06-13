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Çanakkale'de Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başlatıldı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yalova köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.???????

Kaynak: AA / Güncel

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