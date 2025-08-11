Çanakkale'de Orman Yangını Nedeniyle Feribotlarla Tahliye Başlatıldı
Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar feribotlarla tahliye ediliyor.
FERİBOTLARLA TAHLİYE
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi'ndeki vatandaşlar Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarla tahliye ediliyor
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
