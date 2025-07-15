Çanakkale'de Orman Yangını Nedeniyle 3 Köy Boşaltıldı

Çanakkale'de Orman Yangını Nedeniyle 3 Köy Boşaltıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle Tuzla, Naldöken ve Aşağıl köyleri tedbiren boşaltıldı. Yangına karadan ve havadan yoğun müdahale sürüyor.

BOŞALTILAN KÖY SAYISI 3'E ÇIKTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile karadan yoğun şekilde müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaştığı Aşağıl köyü de tedbiren boşaltıldı. Tuzla ve Naldöken ile birlikte boşaltılan köylerin sayısı 3'e yükseldi.

TUZLA KÖYÜ'NDE YÜRÜMEKTE ZORLANAN KADINI JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI

Öte yandan boşaltılan Tuzla köyünde oturan kişi kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti. Ekipler yürümekte güçlük çeken kadını omuzlarına alarak evden çıkardı.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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