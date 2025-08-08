Çanakkale'de Orman Yangını: Köyler Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçrayarak hızlıca büyüdü. Yangın nedeniyle Yiğitler köyü ve çevresindeki köyler tahliye edildi. Ekipler, alevlere karşı yoğun bir mücadele veriyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için müdahale başlatıldı.

Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tahliye edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı.

Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşlar ve yetkililer, köyde yangının devam ettiği evleri söndürmek için yoğun mücadele verdi.

Zeytinli ve Pıtırelli köyleri de ekipler tarafından boşaltıldı.

Rüzgarın etkili olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
