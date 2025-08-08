Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Güncelleme:
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarında çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı.

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

