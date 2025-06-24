Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.