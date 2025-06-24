Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle tarım arazisinden ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Ezine ilçesinde Kızılköy ile Çetmi köyleri yakınlarındaki tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılıp, ormana da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel