Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, 86 personel ve birden fazla hava ve kara aracı ile 50 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

50 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, 1 ilk müdahale aracı ile toplamda 86 personel ile müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.50 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

İsrail'den bölgeyi karıştıracak yeni silah! Resmen envantere girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.