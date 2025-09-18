Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, 86 personel ve birden fazla hava ve kara aracı ile 50 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.
50 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, 1 ilk müdahale aracı ile toplamda 86 personel ile müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.50 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,
