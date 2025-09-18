Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

50 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanda saat 17.00 sıralarında çıkan yangına 3 helikopter, 4 uçak, 11 arazöz ve su ikmal aracı, 2 dozer, 1 ilk müdahale aracı ile toplamda 86 personel ile müdahale edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle saat 17.50 itibariyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,