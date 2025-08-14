Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Çaltıköy'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, 5 uçak ve 4 helikopterle havadan, 9 arazöz, 2 dozer ve 85 personelle karadan müdahale edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Next Sosyal'den yaptığı paylaşımda, "Yerleşim yerlerini tehdit eder bir durum yoktur. Yangına ilk müdahalede destek olan Çaltıköylü hemşerilerimize, özellikle kadınlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
