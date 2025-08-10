Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Vali Ömer Toraman, yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde çıkıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lapseki Gökköy yangını kontrol altına alınmıştır. Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım" dedi.

