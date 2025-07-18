Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Çarıksız köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Çok sayıda ekip, uçak ve helikopterlerin yanı sıra çevre ilçe belediyeleri itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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