Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 14.20 sıralarında başlayan yangın; havadan 3 helikopter, 7 uçak, karadan ise 14 arazöz, 3 dozer ve çok sayıda personelin müdahalesi sonucu saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 3 hektarlık orman ve 20 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ-Erol GÜNGÖRDÜ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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