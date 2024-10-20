Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beledisi yakınlarında saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 2,5 saatlik müdahalenin sonucunda saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 4 hektar orman zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

'YAKLAŞIK 4 HEKTARLIK BİR ORMAN ALANIN ETKİLENDİĞİ DEĞELENDİRİLİYOR'

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Bugün Lapseki'nin Umurbey, beldemizin civarında bir yangın ihbarı saat 15.00 itibariyle merkezimize ulaştı. O andan itibaren ekiplerimiz hızlı bir şekilde yangın mahalline ulaştır. 4 uçağımız havadan müdahale etti. 2 de helikopter takviye olarak müdahale faaliyetinde bulundu. Karadan da 19 arazözümüz ve 10 su tankerimiz toplam 29 aracımızla müdahale yapıldı. Diğer araçlarla beraber yaklaşık 210 civarında personelimizle yangına müdahale ettik. Bölge müdürümüz de komuta kontrol helikopteriyle yukarıdan yangın tedbirlerini koordine etti, takip etti. Şu an itibariyle yaklaşık 4 hektarlık bir orman alanın etkilendiği değerlendiriliyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı diyebiliriz. Şimdi soğutma ve diğer tedbirlere devam ediyor arkadaşlarımız. Büyük geçmiş olsun diyoruz" dedi.

'ANIZ YAKILMAMASI LAZIM'

Havaların soğuması yangın çıkmayacağı anlamına gelmediğini hatırlatan Vali Toraman, Özellikle bizim vatandaşlarımızdan ricamız mevsim itibariyle anız yakmamaları. Anız yakmak suç. Hem doğaya karşı bir suç hem de kanunlar karşısında bir suç. Dolayısıyla anız yakılmaması lazım. Çanakkale'nin rüzgarı şiddetli, değişken. Vatandaş ateşi yaktığında bunu kontrol edebileceğini düşünüyor ama çok rahatlıkla kontrolünden kaçırabiliyor. Dolayısıyla anız yakılmamasını özellikle rica ediyoruz. Anız yakanlar hakkında her türlü adli işlem, ceza işlem tereddütsüz uygulanacak. Bu konuda vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz, hassasiyet bekliyoruz. İkinci husus yine mevsim itibariyle özellikle zeytin hasadı ve bağ, bahçe temizliği yapan vatandaşlarımızın da yine ateş konusunda çok dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Çünkü Çanakkale yangına çok duyarlı bir il. Özellikle şiddetli rüzgar nedeniyle yangınlar bir anda büyüyebiliyor. Bakın bugün itibariyle yangınla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan, özellikle köyde kırsal kesim yaşayan vatandaşlarımızdan, bütün muhtarlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Esas olan yangının çıkmaması. Yangın çıktıktan sonra müdahalesi işte görüyorsunuz, izliyorsunuz fevkalade güç. Yine de bugünkü yangına yeterli kuvvetle, uygun, hemen, müdahale ederek kontrol altını aldığı için de orman teşkilatımızı tebrik ediyorum. Hepimize geçmiş olsun. Henüz çıkış sebebiyle ilgili bir tespit yok. Jandarmamız, olay yeri inceleme ekiplerimiz çalışıyorlar. Somutlaştırdıklarında, delillendirdiklerinde bunun adli tahkimatını da şüphesiz yapacağız. Ama şu an itibariyle tam olarak çıkış sebebini söyleyebilecek durumda değiliz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,