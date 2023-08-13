Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında, 2 hektar alan zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte güçlükle kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar gördü.

Ezine ilçesine bağlı Derbentbaşı köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 6 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplam 145 personel sevk edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmaları sürüyor.