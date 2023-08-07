Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'de orman yangını (2)

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyünde saat 14.00 sıralarında çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 8 uçak, 7 helikopter, 22 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler ve toplamda 255 personelle müdahale edildi. Alevler

16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 7 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangının kontrol altına alındığını belirten Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Alevlere, bütün yangın ekipleriyle beraber müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları başladı. Soğutma çalışmaları devam edecek. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama Biga-Lapseki yolunda herhangi bir sebepten çıktığı düşünülüyor" diye konuştu.