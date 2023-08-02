Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan yanarak zarar gördü.

Karaköy yakınlarında ormanlık alanda saat 18.23'te yangın çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 10 dakika içinde müdahale etti. Yangına havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan ise 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 treyler ve 115 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1.5 dönüm alan yanarak zarar gördü. - ÇANAKKALE