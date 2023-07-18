Çanakkale'de orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'deki orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 16 Temmuz Pazar günü saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızıkeçili köyü İğdeli mahallesinde çıkan orman yangını 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde başlayan orman yangını havadan 7 uçak, 21 helikopter, karadan ise 110 arasöz, 18 iş makinası ve 584 personelle yapılan müdahalenin sonucunda 52 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerini kullandı.