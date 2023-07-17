Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Çanakkale'de dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında çıkan orman yangını, yaklaşık 22 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, gece boyunca ekipler, aralıksız olarak yangına müdahale etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Yangına havadan helikopter ve uçaklarla karadan ise arazöz, su ikmal aracı, dozerler ve çok sayıda destek ekibiyle müdahale ediliyor. Yangın ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 22 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangında rüzgarın etkisiyle alevler tekrar büyümeye başladı.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ÇANAKKALE