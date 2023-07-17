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Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

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Çanakkale'de başlayan orman yangını 15 saattir kontrol altına alınamıyor. Helikopterler ve arazözlerle müdahale ediliyor.

Çanakkale'de dün akşam saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü yakınlarında başlayan orman yangını yaklaşık 15 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan yangın söndürme helikopterleri müdahaleye başladı. Karadan da çok sayıda arazözle, 500'e yakın insan gücüyle müdahale ediliyor.

Öte yandan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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