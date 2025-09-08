Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale'de merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.