Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çınarlı köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangın nedeniyle iki lise tedbir amacıyla tahliye edildi.

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

2 LİSE TEDBİR AMACIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'de merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gruptan ayrılan Gürsel Tekin'in sağ kolu, öfkeli kalabalıktan dayak yedi

Gürsel Tekin'in sağ kolunu dövdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.