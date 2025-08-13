Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Başladı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisinde çıkan orman yangınında alevler rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
