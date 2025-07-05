Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele Sürüyor

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında ormanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ / ÇANAKKALE,