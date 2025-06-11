Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele

Çanakkale'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Mücadele
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Lapseki ilçesinin Kirazlıdere mevkisindeki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter ve çok sayıda arazöz ile orman işçisi sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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