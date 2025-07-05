Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınında, ekipler havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor. Yangının rüzgar ile yayıldığı bildirildi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Lapseki ilçesine bağlı Dışbudak köyü yakınlarında saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 4 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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