Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını hızla yayıldı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine'ye bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormandan bugün saat 13.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

500
