Çanakkale'de Orman Yangını: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ezine ilçesi Çarıksız köyü yakınlarında ormanda, saat 10.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber-Kamera: Erol GÜNGÖRDÜ-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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