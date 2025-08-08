Çanakkale'de Orman Yangını: Birçok Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangını nedeniyle Saçaklı köyündeki çok sayıda ev zarar gördü. Yangına karadan müdahale devam ediyor.
YANGINDA EVLER ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangına karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle Saçaklı köyünde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel