Çanakkale'de Orman Yangını: Birçok Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'de Orman Yangını: Birçok Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangını nedeniyle Saçaklı köyündeki çok sayıda ev zarar gördü. Yangına karadan müdahale devam ediyor.

YANGINDA EVLER ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangına karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle Saçaklı köyünde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.

Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ (Çanakkale),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FIFA'dan Adana Demirspor'a kötü haber

FIFA'dan gece yarısında kötü haber! Türk takımına 6 puan silme cezası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.