Çanakkale'de Orman Yangını: Alevlere Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Çanakkale'de Orman Yangını: Alevlere Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Çanakkale'nin Çınarlı köyü yakınlarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına müdahale eden ekipler, hem havadan hem de karadan alevlerle mücadele ediyor.

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanda saat 13.00'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

