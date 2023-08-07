Çanakkale'de Orman Yangını: Alevlere Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, Dişbudak köyü yakınlarında başladı ve hızla yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangına müdahale etmeye devam ediyor.