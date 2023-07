ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI (5)

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde 2 farklı noktada başlayarak Kemel ve Yukarı Okçular köyüne sıçrayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 12 saattir sürüyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki bölgede incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Bakan Yardımcıları Karaloğlu ve Tiryaki'ye Vali İlhami Aktaş, İl Emniyeti Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenli Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ eşlik etti.<"YANGIN ŞİDDETİNİ KAYBETMİŞ OLMASINA RAĞMEN HALA DEVAM EDİYOR" Çanakkale, Hatay-Belen ve Mersin Günnar'daki yangınlarla mücadele devam ediyor. İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu Bey ile beraber Çanakkale'de yangın bölgesindeyiz. Yangın saat 16.31 itibariyle başladı. 11 dakika sonra müdahale edilmiştir. Yangına 5 uçak, 7 helikopter ile müdahale edildi. Akşam saatlerinden sonra hava araçları maalesef müdahale edemedi. Sabah ışıklarıyla birlikte yangın şiddetini kaybetmiş olmasına rağmen hala devam ediyor. Şuana kadar önemli bir can kaybı anlamında bir zayiat veya büyükbaş, küçükbaş hayvan kaybı yok. Boşaltılan 1 köy var. Etkilenen köylerimiz var. Bugünkü yangının önemli bir kısmı tarım arazileri ve orman arazilerinden oluşuyor. Sabah ışıklarıyla birlikte yanan alan miktarı özellikle tarım arazilerinde ve orman alanlarındaki net miktar ortaya çıkacak. Yangın şiddetini önemli ölçüde kaybetmiş durumda. Rüzgar da şu anda görüldüğü gibi çok şiddetli değil. Sabahın ışıklarıyla birlikte tamamen yangının sönmesini bekliyoruz. 50'nin üzerinde arazöz, komşu il ve ilçelerden gelen itfaiye araçları, orman teşkilatının arazözleri, su tankerleri, iş makinalarıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışma devam ediyor. 500'den fazla insan gücümüz var. AFAD ekipleri burada, UMKE'den arkadaşlarımız beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İnşallah en kısa sürede en az zayiatla bu yangını da atlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu. <'KÖYLERİMİZDE HERHANGİ BİR EV YANGINIMIZ YOK'Çanakkale'deyiz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi 16.31'de başlayan yangın maalesef devam ediyor. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kemel köyümüz boşaltılmış durumda. Kızılkeçili, Yukarı Okçular, Musaköy, Özbek ve Yapıldak köylerimizde etrafında yangının olduğu ve risk altında olan köylerimiz ama şu anda köylerimizde herhangi bir ev yangınımız yok. Vatandaşın samanlığı ve damı olarak bildiğimiz mekanlarda hasarları var. Ama şu ana kadar bir ev yangınımız yok. Bölgede çok sayıda ekip var. AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri burada. Vatandaşımıza destek veriyoruz. Boşalttığımız köydeki vatandaşlarımıza, Çanakkale Valiliğimiz, yurt ayarlamış olmasına rağmen vatandaşımız şehirde bulunan kendi evlerini tercih ettikleri için şu ana kadar yurda geçen de olmadı ama her türlü tedbir alınmış durumda. Diğer köylerde de herhangi bir risk oluşması durumunda oraların tahliye planları da hazır. Jandarmamız burada, Kızılay'ımız burada, AFAD'ımız burada, Kızılay gıda takviyesi yapıyor, bölgede yaşayan vatandaşlarımıza" dedi.<'YANGIN DAHA ÇOK TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ'<İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, yangından 14 vatandaşın ayakta hastanelere müracaat ettiğini söyleyerek, "2 vatandaşımızın da tedavisi dumandan etkilenme dolayısıyla hastanede devam ediyor. Özel sektöre ait bir iş makinası az önce yangına müdahale ederken maalesef ağır bir hasar almış durumda. İnşallah gün doğumuyla beraber özellikle havadan müdahaleyle uçakların ve helikopterlerin müdahalesiyle inşallah yangın kontrol altına alınır diye temenni ediyoruz. Ama bizim önemli işimiz gün doğumuyla beraber tarım teşkilatımız çünkü bu yangın daha çok tarım arazilerine zarar verdi maalesef. Özellikle tarımsal alanlardaki hasar tespitlerine, zarar tespitlerine inşallah yarın hemen ekipler başlamış olacak. Bölgede arpa hasadı yapılmış ama buğday tarlalarının bir kısmının hasadın yapıldığı, bir kısmının yapılmadığını arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu hasadı yapılmayan tarlalarda da hasarlar var. Vatandaşın hasadı yaptığı tarlalarda samanlarının zarar gördüğüyle ilgili bilgiler var. İnşallah gün doğumuyla beraber fotoğraf tam olarak ortaya çıkmış olacak. Ben tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, köylerimize, inşallah herhangi bir can kaybı olmadan bu yangını da hep birlikte söndürmüş oluruz" diye konuştu.<