Çanakkale'de Orman Yangını: 47 Kişi Dumandan Etkilendi

Çanakkale'nin Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Valilik, yangına havadan ve karadan büyük çapta müdahale gerçekleştirildiğini duyurdu. Dumandan etkilenen 47 vatandaşın sağlık durumu ise iyi.

47 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangına müdahale sürüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Çanakkale Merkez'deki yangına; 9 uçak, 10 helikopter ile havadan, 69 arazöz, itfaiye ve iş makineleri ve 685 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerdeki vatandaşlarımız güvenle tahliye edilmiştir. Dumandan etkilenen 47 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale edilmektedir. Hayati tehlikeleri yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
