Çanakkale'de Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel