Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte söndürülürken, 5 hektar alan zarar gördü.

Bayramiç'e bağlı Türkmenli köyü yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orman Yangını Çanakkale Bayramiç Çevre Doğa Dünya Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title