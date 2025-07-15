Çanakkale'de Orman Yangını: 3 Köy Boşaltıldı, Hayvanlar Telef Oldu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, Naldöken köyü yakınlarındaki alevlerin köy mezarlığına sıçramasıyla zarar verdi. Yangında tarım aletleri ve küçükbaş hayvanlar telef oldu. Üç köy tedbiren boşaltıldı.

1) ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI; ALEVLER KÖYE ZARAR VERDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Naldöken köyünde alevler, köy mezarlığına sıçrarken, tarım aletleri, samanlar yanarak küle döndü. Bazı ahırlara da sıçrayan yangında küçükbaş hayvanlar öldü.

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI: BOŞALTILAN KÖY SAYISI 3'E ÇIKTI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 12 su ikmal aracı, 16 itfaiye aracı, 3 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 5 treyler, 11 dış kurum desteği ve 220 personel ile karadan yoğun şekilde müdahale sürüyor. Alevlerin yaklaştığı Aşağıl köyü de tedbiren boşaltıldı. Tuzla ve Naldöken ile birlikte boşaltılan köylerin sayısı 3'e yükseldi.

TUZLA KÖYÜ'NDE YÜRÜMEKTE ZORLANAN KADINI JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI

Öte yandan boşaltılan Tuzla köyünde oturan kişi kadının tahliyesine jandarma ekipleri yardım etti. Ekipler yürümekte güçlük çeken kadını omuzlarına alarak evden çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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