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Çanakkale'de orman yangını (3)

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KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ve bölgede başlayan yağışla birlikte kısmen kontrol altına alındı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyü yakınlarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ve bölgede başlayan yağışla birlikte kısmen kontrol altına alındı. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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